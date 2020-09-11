Владимира Балуха ввели в медикаментозную кому. Фото: Александра Шуран

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Ракурс

Владимир Балух, ставший жертвой избиения, находится в коме.

Бывшего политзаключенного Кремля врачи ввели в медикаментозную кому. Об этом 11 сентября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированного собеседника в правоохранительных органах.

Правоохранители еще не имели возможности опросить Балуха, врачи ввели пострадавшего в медикаментозную кому, — отметил источник.

Напомним, в ночь на 8 сентября 49-летнего бывшего политического заключенного Владимира Балуха жестоко избили. Пострадавшего госпитализировали из столичного парка культуры и отдыха «Гидропарк». Балух находится в больнице, медики подсоединили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко 10 сентября сообщала, что состояние Балуха стабильно тяжелое. Врачи не делали никаких прогнозов.

Правоохранители по факту избиения Балуха начали уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Общественность требует от правоохранителей немедленно начать расследование этого дела, а Арсена Авакова просят взять его на личный контроль.