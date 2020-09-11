Володимира Балуха ввели в медикаментозну кому. Фото: Олександра Шуран

https://racurs.ua/ua/n143698-jorstoko-pobytogo-baluha-vvely-v-medykamentoznu-komu-zmi.html

Ракурс

Володимир Балух, який став жертвою побиття, перебуває у комі.

Колишнього політв’язня Кремля лікарі ввели в медикаментозну кому. Про це 11 вересня повідомляє «Українська правда» із посиланням на поінформованого співрозмовника в правоохоронних органах.

Правоохоронці ще не мали змоги опитати Балуха, лікарі ввели потерпілого в медикаментозну кому, — зазначило джерело.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня 49-річного колишнього політичного в’язня Володимира Балуха жорстоко побили. Постраждалого госпіталізували зі столичного парку культури та відпочинку «Гідропарк». Балух перебуває в лікарні, медики під'єднали його до апарату штучної вентиляції легень.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко 10 вересня повідомляла, що стан Балуха стабільно важкий. Лікарі вчора не робили якихось прогнозів.

Правоохоронці за фактом побиття Балуха розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Громадськість вимагає від правоохоронців негайно розпочати розслідування цієї справи, а Арсена Авакова просять взяти її на особистий контроль.