Обстріляний росіянами катер «Бердянськ» відремонтували, частину корпусу віддадуть у музей, фото — Укроборонпром

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Катер «Бердянськ», обстріляний росіянами у Керченській протоці в 2018 році, відремонтували і спутисли на воду. Частину корпусу віддадуть у музей.

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив про завершення ремонту докової частини малого броньованого катера «Бердянськ». Його корпус прострілили під час російської агресії у Керченській протоці.

Пошкоджені ділянки корпусу вирішили вирізати та передати до Національного військово-історичного музею України.

Фахівці Миколаївського суднобудівного заводу продовжують відновлювати внутрішнє приміщення, корабельні системи та пристрої. За планом повністю ремонт «Бердянську» завершать у листопаді і катер передадуть Військово-морським силам.

Раніше у Миколаєві спустили на воду відновлені катери «Вишгород» та «Нікополь». Нині на заводі ремонтують середній десантний корабель «Юрій Олефіренко», протидиверсійний катер «Гола Пристань», лоцманський катер ЛК-115 і буксир заводу «Чапаєв».

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року, коли кораблі ВМС України (МБАК «Бердянськ» та «Нікополь» й рейдовий буксир «Яни Капу») здійснювали перехід з Чорного до Азовського моря в районі Керчинської протоки, вони зазнали нападу з боку сил ВМФ та Берегової охорони РФ.