Кличко розповів про закриті школи, поскаржився на хворих та нагадав поліції її обов’язки

Віталій Кличко, фото: «Укрінформ»

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Коронавірус у Києві продовжує поширюватися серед мешканців столиці.

У багатьох інфікованих коронавірусна хвороба COVID-19 перебігає в безсимптомній формі, у зв’язку з чим вони поводяться безвідповідально — не дотримуються самоізоляції і відвідують громадські заклади. Мер Києва Віталій Кличко заявив про це сьогодні, 11 вересня, під час відеобрифінгу.

Кличко нагадав, що слідкування за дотриманням самоізоляції входить до обов’язків поліції.

Поліція, що отримує дані про хворих, зобов’язана відслідковувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції. І контролювати дотримання ними умов самоізоляції, — наголосив мер Києва.

Також Кличко торкнувся питання поновлення роботи столичних закладів освіти в умовах епідемії. Він запевнив, що міська влада забезпечила їх відповідними засобами та розробила регламент роботи під час пандемії.

Але, оскільки вірус у місті поширюється, до роботи шкіл та садочків буде наша особлива увага й оперативні рішення залежатимуть виключно від ситуації, — наголосив мер Києва.

Кличко повідомив, що сьогодні в столиці працюють 426 шкіл із 428. Дві школи в Оболонському районі столиці довелося закрити на карантин через виявлені випадки захворювання на COVID-19.

Окрім того, у 50 школах на дистанційне навчання перевели загалом 126 класів, де є хворі. Загалом у столиці наразі на коронавірус хворіють 174 школярі та 83 педагоги.

Також у Києві через коронавірус тимчасово закрили два дитсадки — у Деснянському та Печерському районах. Водночас після карантину відновили роботу два дитсадки (на Оболоні та в Дніпровському районі).

Наразі працюють 554 із 568 комунальних дитсадків. Кличко зазначив, що частина з них закриті через проведення планових ремонтів.

Нагадаємо, у Києві встановлено новий сумний рекорд за кількістю виявлених за добу хворих на COVID-19.