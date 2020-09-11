Київ у «помаранчевій зоні», тому Кличко «закручуватиме гайки», скріншот відео

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Коронавірус у Києві відніс його до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки.

Вперше за весь період пандемії в столиці кількість хворих за добу перевищила 400 осіб. За 10 вересня медики відзвітували про 404 особи, які захворіли на коронавірус, із них — 33 дитини. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-брифінгу 11 вересня.

Померли за добу семеро людей. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина. Від початку пандемії підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві вже 16 тис. 523.

За добу до лікарень госпіталізували 58 пацієнтів. Кличко розповів, що у боксах, де лежать хворі на COVID-19, розміщено по 2−3 людини, палат для прийому інфікованих наразі вистачає.

У 18 спеціалізованих медзакладах є понад 2 тис. COVID-ліжок з системою подачі кисню. Апаратів ШВЛ у лікарнях сьогодні понад 400.

Кличко пояснив особливості життя Києва в умовах «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. У столиці знову запровадять низку обмежень: