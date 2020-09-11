Київ у «помаранчевій зоні», тому Кличко «закручуватиме гайки» (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n143695-kyyiv-u-pomarancheviy-zoni-tomu-klychko-zakruchuvatyme-gayky.htmlРакурс
Коронавірус у Києві відніс його до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки.
Вперше за весь період пандемії в столиці кількість хворих за добу перевищила 400 осіб. За 10 вересня медики відзвітували про 404 особи, які захворіли на коронавірус, із них — 33 дитини. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-брифінгу 11 вересня.
Померли за добу семеро людей. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина. Від початку пандемії підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві вже 16 тис. 523.
За добу до лікарень госпіталізували 58 пацієнтів. Кличко розповів, що у боксах, де лежать хворі на COVID-19, розміщено по 2−3 людини, палат для прийому інфікованих наразі вистачає.
У 18 спеціалізованих медзакладах є понад 2 тис. COVID-ліжок з системою подачі кисню. Апаратів ШВЛ у лікарнях сьогодні понад 400.
Кличко пояснив особливості життя Києва в умовах «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. У столиці знову запровадять низку обмежень:
- проведення масових заходів дозволене за участі не більше 220 осіб — 1 особа на 10 кв. м площі будівлі;
- перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.
- заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів);
- відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб;
- проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене (окрім вагітних, новонароджених, пацієнтів з онкозахворюваннями, коли є ризик для життя пацієнта);
- заборонена діяльність спортзалів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 кв. м приміщення;
- заборонений прийом дітей до санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.