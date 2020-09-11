Киев в «оранжевой зоне», поэтому Кличко будет «закручивать гайки» (СПИСОК)https://racurs.ua/n143695-kiev-v-oranjevoy-zone-poetomu-klichko-budet-zakruchivat-gayki-spisok.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве отнес его к «оранжевой» зоны эпидемиологической опасности.
Впервые за весь период пандемии в столице число больных за сутки превысило 400 человек. За 10 сентября медики отчитались о 404 новом больном, из них — 33 ребенка.
Умерли за сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко. С начала пандемии подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве уже 16 тыс. 523.
За сутки в больницы госпитализировали 58 пациентов. Кличко рассказал, что в боксах, где лежат больные COVID-19, размещено по 2−3 человека, палат для приема больных коронавирусом пока хватает.
В 18 специализированных медучреждениях есть более 2 тыс. COVID-кроватей с системой подачи кислорода. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня более 400.
Кличко объяснил особенности жизни Киева в условиях «оранжевой» зоны эпидемиологической опасности. В столице снова введут ряд ограничений:
- проведение массовых мероприятий разрешено с участием не более 220 человек — 1 человек на 10 кв. м площади здания;
- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом будут осуществляться только в количестве 50% мест для сидения;
- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц);
- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
- проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено (кроме беременных, новорожденных, пациентов с онкозаболеваниями, когда есть риск для жизни пациента);
- запрещена деятельность спортзалов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв. м помещения;
- запрещен прием детей в санатории и лагеря в столице и пригороде.