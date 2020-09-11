Киев в «оранжевой зоне», поэтому Кличко будет «закручивать гайки», скриншот видео

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Коронавирус в Киеве отнес его к «оранжевой» зоны эпидемиологической опасности.

Впервые за весь период пандемии в столице число больных за сутки превысило 400 человек. За 10 сентября медики отчитались о 404 новом больном, из них — 33 ребенка.

Умерли за сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко. С начала пандемии подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве уже 16 тыс. 523.

За сутки в больницы госпитализировали 58 пациентов. Кличко рассказал, что в боксах, где лежат больные COVID-19, размещено по 2−3 человека, палат для приема больных коронавирусом пока хватает.

В 18 специализированных медучреждениях есть более 2 тыс. COVID-кроватей с системой подачи кислорода. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня более 400.

Кличко объяснил особенности жизни Киева в условиях «оранжевой» зоны эпидемиологической опасности. В столице снова введут ряд ограничений: