Учения в Германии. Фото: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

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Военнослужащие Вооруженные сил Украины (ВСУ) принимают участие в маневрах Combined Resolve XIV в Германии.

В учебном центре «Хохенфельс» Сухопутных войск ВС США уже началась подготовка к активной фазе учений. Украинские военные проходят тренировки по безопасности вождения, устанавливают на технику систему имитации боя, участвуют в мероприятиях планирования будущих практических действий и тому подобное. Об этом 11 сентября сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в международных учениях от Украины задействованы бойцы механизированной роты 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и подразделение Сил специальных операций ВС Украины. Эти подразделения будут действовать в составе основных сил.

В Генштабе заявили, что представительство украинской армии — одно из самых многочисленных на этих учениях. Большее подразделение только у хозяев — армии США.

Напомним, танковые и десантно-штурмовые и ракетные подразделения Вооруженных сил Украины провели учения на юге и западе страны.