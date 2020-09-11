Воды в Симферополе не будет на верхних этажах многоэтажек, заявили оккупанты

Оккупированный Крым страдает от нехватки воды, фото: Inform.zp.ua

https://racurs.ua/n143693-vody-v-simferopole-ne-budet-na-verhnih-etajah-mnogoetajek-zayavili-okkupanty.html

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Засуха в Крыму привела к значительной нехватке воды на временно оккупированном полуострове.

Так называемые власти оккупированного Симферополя заявили, что в квартиры, расположенные на верхних этажах многоэтажек, воду не смогут подавать, сообщает издание «Крым. Реалии».

Причиной этого оккупанты называют невозможность поддержания необходимого давления воды в сети.

При повышении давления начнутся порывы и тогда ни на нижних, ни на верхних этажах воды не будет. Это обусловлено фактическим состоянием сетей, — уверяют на предприятии «Вода Крыма». — Без увеличения количества воды на входе в город технически проблема не решаема.

Для решения проблем с нехваткой воды на полуострове оккупанты решили задействовать авиацию. «Власти» временно оккупированного полуострова заключили соглашение с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ на предоставление услуг по искусственному вызыванию дождей, сообщает агентство РБК.

Для этого будет задействован самолет, оснащенный системой вертикальной радиолокации облаков. Чтобы вызвать дожди, он будет отстреливать пиропатроны с йодистым серебром.

Завершить соответствующие работы должны до 15 декабря.

Напомним, во временно оккупированном Крыму пересохли несколько основных рек.