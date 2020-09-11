Води в Сімферополі не буде на верхніх поверхах багатоповерхівок, заявили окупанти

Окупований Крим страждає від нестачі води, фото: Inform.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n143693-vody-v-simferopoli-ne-bude-na-verhnih-poverhah-bagatopoverhivok-zayavyly-okupanty.html

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Засуха в Криму призвела до значної нестачі води на тимчасово окупованому півострові.

Так звана влада окупованого Сімферополя заявила, що у квартири, розташовані на верхніх поверхах багатоповерхівок, воду не зможуть подавати, повідомляє видання «Крим. Реалії».

Причиною цього окупанти називають неможливість підтримання необхідного тиску води в мережі.

При підвищенні тиску почнуться пориви і тоді ні на нижніх, ні на верхніх поверхах води не буде. Це обумовлено фактичним станом мереж, — запевняють у підприємстві «Вода Криму». — Без збільшення кількості води на вході в місто технічно проблема не вирішується.

Для вирішення проблем з нестачею води на півострові окупанти вирішили задіяти авіацію. «Влада» тимчасово окупованого півострова уклала угоду з Федеральною службою з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища РФ на надання послуг зі штучного викликання дощів, повідомляє агентство РБК.

Для цього буде задіяний літак, оснащений системою вертикальної радіолокації хмар. Щоб викликати дощі, він відстрілюватиме піропатрони з йодистим сріблом.

Завершити відповідні роботи мають до 15 грудня.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму пересохли кілька основних рік.