Мендель накинулася на ЗМІ через неточність перекладу. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n143692-mendel-nakynulasya-na-zmi-cherez-netochnist-perekladu-ranishe-vona-pysala-prezydent-z-pomylkamy.html

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Юлія Мендель, спікер президента України Володимира Зеленського, розкритикувала видання «Українська правда» через те, що редактори в тексті однієї з новин допустилися помилки.

Новина була написана з повідомлення Офісу президента про те, що в одному з музеїв Відня з’явиться україномовний гід. Проте у російськомовній версії новини було написано «російськомовний гід». Мендель вважає, що така помилка — «поза здоровим глуздом». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Впровадження україномовного гіда по світових музеях — це крутезний проект першої леді, який колосально вплине на впізнаваність України в світі. Неуважність одного журналіста при перекладі — і одразу ця ініціатива нівелюється, а правляча команда перетворюється на зрадників, — зазначила Мендель, додавши скріншоти повідомлення Офісу президента і новини «Української правди».

Вона також додала, що ЗМІ може сказати, що це була помилка і виправити її. Проте є читачі, які вже отримали інформацію про «російськомовний» гід.

Одна безглузда помилка, яка ставить під сумнів патріотизм провладної команди, нівелює старання з впізнаваності України. І ніякого виходу вплинути на тих, хто прочитав це, вже немає, — додала Мендель.

Зазначимо, що на сайті «Української правди» помилку вже виправили.

Водночас сама Мендель, перебуваючи на посаді прес-секретаря Володимира Зеленського, неодноразово допускалася помилок. Якось вона помилилася в написанні слова «президент», назвала Литву Латвією, а потім повідомила, що так «тролила» користувачів мережі.

Прес-служба Зеленського також називала Торонто столицею Канади. Окрім того, помилки виникали у написанні назви Канади англійською мовою. У Зеленського державу Канада англійською мовою одного разу назвали Canadia.