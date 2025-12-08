Зеленський назвав кандидатів на посаду очільника Офісу президента

Кандидатів на посаду голови Офісу президента назвав Зеленський, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський у літаку після зустрічі з лідерами ЄС у Лондоні, розповів журналістами, кого розглядає на посаду голови Офісу президента України.

Зазначається, що серед кандидатів на посаду:

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

міністр оборони Денис Шмигаль;

заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

заступник керівника Офісу президента Павло Паліса;

керівник ГУР Кирило Буданов.

Що стосується голови ОП, я провів консультації, і країна це бачила. Є варіанти — міністр Шмигаль або Федоров. Але тут є виклик, бо рада повинна спершу їх знімати перед тим, як призначати, — зазначив Зеленський. — Не хочеться, щоб це було як у грі «Дженга», коли витягнеш одну деталь і все розсипається.

Він зауважив, що ситуація з Міністерством оборони є складною, оскільки саме там зосереджений увесь бюджет і відповідальність, і це нині пріоритет номер один. До того ж Зеленський не впевнений, що Верховна Рада разом з Кабміном зможуть знайти кандидатури, адже досі не визначилися з міністрами юстиції та енергетики, хоча «є надія», що найближчим часом «це питання буде вирішене».

Зеленський також зауважив, що заступник глави МЗС Сергій Кислиця допомагає йому з міжнародними питаннями, але він «не впевнений», що Кислиця «хоче займатись внутрішніми питаннями».

Що стосується військових — це Буданов і Паліса. Паліса дуже хороший військовий, але зараз його пріоритет — війна. Буданов керує розвідкою, це важливий напрямок. У будь-якому випадку якийсь час я зможу сам справитися без голови офісу, — додав Зеленський.

Попереднього очільник Офісу президента — Андрія Єрмака — Зеленський звільнив 28 листопада. 4 грудня Зеленський провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента і пообіцяв, що рішення буде найближчим часом.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 8 грудня, у Великій Британії провів переговори з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо забезпечення ефективних гарантій безпеки для України.

