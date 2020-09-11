Допускавшая десятки ошибок Мендель накинулась на СМИ из-за неточности перевода. Фото: Офис президента

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Ракурс

Юлия Мендель, спикер президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковала издание «Украинская правда» из-за того, что редакторы в тексте одной из новостей допустили ошибку.

Новость была написана из сообщения Офиса президента о том, что в одном из музеев Вены появится украиноязычный гид. Однако в русскоязычной версии новости было написано «русскоязычный гид». Мендель считает, что такая ошибка — «вне здравого смысла». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Внедрение украиноязычного гида в мировых музеях — это очень крутой проект первой леди, который колоссально повлияет на узнаваемость Украины в мире. Невнимательность одного журналиста при переводе — и сразу эта инициатива нивелируется, а правящая команда превращается в предателей, — отметила Мендель, добавив скриншоты сообщения Офиса президента и новости «Украинской правды».

Она также добавила, что СМИ может сказать, что это была ошибка и исправить ее. Однако есть читатели, которые уже получили информацию о «русскоязычном» гиде.

Одна нелепая ошибка, которая ставит под сомнение патриотизм провластной команды, нивелирует старания по узнаваемости Украины. И никакого выхода повлиять на тех, кто прочитал это, уже нет, — добавила Мендель.

Отметим, что на сайте «Украинской правды» ошибку уже исправили.

При этом сама Мендель, находясь на посту пресс-секретаря Владимира Зеленского, неоднократно допускала ошибки. Как-то она ошиблась в написании слова «президент», назвала Литву Латвией, а затем сообщила, что таким образом «троллила» пользователей сети.

Пресс-служба Зеленского также называла Торонто столицей Канады. Также ошибки возникали в написании названия Канады на английском языке. У Зеленского государство Канада на английском языке однажды написали Canadia.