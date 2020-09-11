Навчання у Німеччині. Фото: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

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Військовослужбовці Збройні сил України (ЗСУ) беруть участь у маневрах Combined Resolve XIV в Німеччині.

В навчальному центрі «Хохенфельс» Сухопутних військ ЗС США вже розпочалася підготовка до активної фази навчань. Українські військові проходять тренування із безпеки водіння, встановлюють на техніку систему імітації бою MILES, беруть участь в заходах планування майбутніх практичних дій тощо. Про це 11 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що у міжнародних навчаннях від України задіяні бійці механізованої роти 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та підрозділ від Сил спеціальних операцій ЗС України. Ці підрозділи діятимуть у складі основних сил BLUFOR.

У Генштабі заявили, що представництво української армії — одне з найчисельніших на цих навчаннях. Більший підрозділ лише у господарів — армії США.

Нагадаємо, танкові і десантно-штурмові та ракетні підрозділи Збройних сил України провели навчання на півдні та заході країни.