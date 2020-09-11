Виталий Кличко, фото: Big Kyiv

https://racurs.ua/n143696-klichko-rasskazal-o-zakrytyh-shkolah-pojalovalsya-na-bolnyh-i-napomnil-policii-ee-obyazannosti.html

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться среди жителей столицы.

У многих инфицированных коронавирусная болезнь COVID-19 протекает в бессимптомной форме, в связи с чем они ведут себя безответственно — не соблюдаются самоизоляции и посещают общественные заведения. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об этом сегодня, 11 сентября, во время видеобрифинга.

Кличко напомнил, что контроль за соблюдением самоизоляции входит в обязанности полиции.

Полиция, получающая данные о больных, обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции, — подчеркнул мэр Киева.

Также Кличко затронул вопрос возобновления работы столичных учебных заведений в условиях эпидемии. Он заверил, что городские власти обеспечили их соответствующими средствами и разработали регламент работы во время пандемии.

Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков будет наше особое внимание и оперативные решения будут зависеть исключено от ситуации, — подчеркнул мэр Киева.

Кличко сообщил, что сегодня в столице работают 426 школ из 428. Две школы в Оболонском районе столицы пришлось закрыть на карантин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, в 50 школах на дистанционное обучение перевели в целом 126 классов, где есть больные.

Всего в столице в настоящее время коронавирусом болеют 174 школьники и 83 педагога.

Также в Киеве из-за коронавируса временно закрыли два детсада — в Деснянском и Печерском районах. В то же время после карантина возобновили работу два детсада (на Оболони и в Днепровском районе).

Сейчас работают 554 из 568 коммунальных детсадов. Кличко отметил, что часть из них закрыты из-за проведения плановых ремонтов.

Напомним, в Киеве установлен новый печальный рекорд по количеству выявленных за сутки больных COVID-19.