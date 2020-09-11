Обстрелянный россиянами катер «Бердянск» отремонтировали, часть корпуса отдадут в музей, фото — Укроборонпром

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Катер «Бердянск», обстрелянный россиянами в Керченском проливе в 2018 году, отремонтировали и спустили на воду. Часть корпуса отдадут в музей.

Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил о завершении ремонта доковой части малого бронированного катера «Бердянск». Его корпус прострелили во время российской агрессии в Керченском проливе.

Поврежденные участки корпуса решили вырезать и передать в Национальный военно-исторический музей Украины.

Специалисты Николаевского судостроительного завода продолжают восстанавливать внутреннее помещение, корабельные системы и устройства. По плану полностью ремонт «Бердянске» завершат в ноябре и катер передадут Военно-морским силам.

Ранее в Николаеве спустили на воду восстановленные катера «Вышгород» и «Никополь». Сейчас на заводе ремонтируют средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», противодиверсионный катер «Голая Пристань», лоцманский катер ЛК-115 и буксир завода «Чапаев».

Напомним, 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины (МБАК «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу») осуществляли переход из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива, они подверглись нападению со стороны сил ВМФ и Береговой охраны РФ.