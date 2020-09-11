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Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: «РБК»

Невизнання «виборів Лукашенка» ініціювали в ПАРЄ

11 вер 2020, 13:41
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Протести в Білорусі тривають вже понад місяць. Вони були спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, переможцем яких оголосили багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань та прав людини заявив про невизнання результатів цих виборів та ініціював створення міжнародного слідчого органу щодо ситуації в Білорусі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання комітету, яке відбулося в режимі відеоконференції.

У тексті заяви комітету зазначається, що є численні достовірні повідомлення про серйозні масові порушення права на вільні і справедливі вибори та свободу вираження думок і зборів у Білорусі. Крім того, є факти застосування щодо демонстрантів тортур та такого, що принижує гідність, поводження з ними.


Через виявлені порушення комітет відмовляється визнати результат останніх президентських виборів та вимагає, щоб вибори були повторені справедливо і прозоро під наглядом міжнародних спостерігачів, — зазначається в заяві.

Нагадаємо, Сейм Литви вчора, 10 вересня, визнав обраним лідером білоруського народу опозиційного кандидата Світлану Тихановську, яку учасники акцій протесту вважають справжнім переможцем президентських виборів.

Джерело: Ракурс


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