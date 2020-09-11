Окупанти мінують дороги, фото — Твіттер ОБСЄ

https://racurs.ua/ua/n143700-okupanty-minuut-dorogy-na-donbasi-zvit-obsie.html

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На Донбасі виявили нові порушення перемир’я бойовиками. Під час виконання спостережного польоту безпілотник ОБСЄ помітив, що на непідконтрольній Києву території поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області бойовики розміщують протитанкові міни та підривні заряди.

Біля цього населеного пункту знайшли три ями між смугами руху автодороги. Аналогічні ніші знайшли раніше поблизу Крутої Балки на Донеччині. Всередині були саморобні вибухові заряди.

У звіті СММ ОБСЄ від 10 вересня 2020 року йдеться і про те, що вчергове зафіксовано вісім протитанкових мін, установлених поперек автодороги поблизу Веселої Гори. Вони, ймовірно, належать збройним формуванням РФ.

Українська сторона СЦКК заявила про небажання окупантів дотримуватися мінських угод і домовленостей про дотримування припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ від 22 липня 2020 року.

Нагадаємо, що 10 вересня поблизу Шумів не відбулося спільне інспектування українських бойових позицій співробітниками ОБСЄ та представників окупаційних військ. Згодом бойовики обстріляли цю ділянку.