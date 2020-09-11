Список країн «червоної» зони оновило МОЗ. Фото: aripaev.ee

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Епідемія коронавірусу не відступає. Через це МОЗ оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією через пандемію коронавірусу.

У списку 149 країн. Більшість курортних країн залишаються під забороною. Перелік країн «червоної» та «зеленої» зон станом на 11 вересня оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Україна залишилася у «зеленій» зоні. Також сюди потрапили Росія, Нідерланди, Австрія, Швейцарія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Канада, Німеччина, Литва, Білорусь, Греція, Грузія та Єгипет.

До «червоної» зони включили США, Францію, Ізраїль, Молдову. Відпочити на курортах Іспанії, Чорногорії та Хорватії не вдасться. До «червоної» зони потрапили й Мальдіви.

Як відомо, уряд змінив правила в’їзду в Україну. Державами зі значним поширенням СOVID-19 вважаються ті, де кількість нових зареєстрованих випадків зараження на 100 тис. осіб за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

Нагадаємо, в Україні оновили перелік «кольорових» карантинних зон. Місто Київ, яке до цього було віднесене до «жовтої» зони, потрапило до більш суворої — «помаранчевої». Також до «помаранчевої» зони потрапила Вінниця.