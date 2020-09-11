Найсильніше у Всесвіті магнітне поле виявили учені

Учені виявили магнітне поле, у мільйони разів сильніше, ніж можуть створити землі лабораторії

https://racurs.ua/ua/n143703-naysylnishe-u-vsesviti-magnitne-pole-vyyavyly-ucheni.html

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Найсильніше магнітне поле у Всесвіті виявила міжнародна група вчених під час дослідження відкритого у 2017 році рентгенівського пульсару GRO J1008−57.

За оцінками, сила цього магнітного поля становить близько 1 млрд Тесла, що в десятки мільйонів разів сильніше, ніж магнітні поля, які можуть бути згенеровані в лабораторіях на Землі, повідомляє видання Phys.org.

Нейтронні зірки мають найсильніші магнітні поля у Всесвіті. Рентгенівські пульсари складаються з двох зірок — нейтронної та «нормальної». Нейтронна зірка притягує речовину із зірки-супутника і утворює навколо себе акреційний диск.

Якщо магнітне поле сильне, акретована речовина направляється магнітними лініями на поверхню нейтронної зірки, що призводить до рентгенівського випромінювання. У результаті ці джерела також називають пульсарами.

Попередні дослідження показали, що в спектрі рентгенівських пульсарів іноді можна виявити особливу характеристику поглинання (відому як «функція резонансного розсіяння циклотрону»).

Ця характеристика дозволяє вченим дізнатися, яким є магнітне поле поблизу поверхні нейтронної зірки. Саме в такий спосіб було відкрите найпотужніше магнітне поле Всесвіту.

Нагадаємо, у 2019 році американські вчені виявили найяскравіший об'єкт у Всесвіті.