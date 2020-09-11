Американські бомбардувальники -52H Stratofortress. Фото: flightglobal.com

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Польоти військових літаків США над територією України не сприяють розрядці напруженості в регіоні.

Українські винищувачі Су-27 і МіГ-29 взаємодіяли з бомбардувальниками В-52Н ВПС Збройних сил США, які 4 вересня пролетіли над територією Нідерландів, Німеччини, Польщі та України. Москва вважає цю розвідувальну операцію безпрецедентною. Про це 11 вересня на брифінгу заявив головнокомандувач Повітряно-космічними силами ЗС РФ Сергій Суровікін, передає ТАСС.

Польоти будь-якої бойової авіації над територією України не сприяють розрядці напруженості в регіоні, — наголосив він.



За словами Суровкіна, Москва «не зацікавлена» в тому, щоб ситуація поблизу кордонів погіршувалася. Офіцер запевняє, що Росія проводить в глибині країни військові навчання. При цьому він запевнив, що російські літаки продовжать відстежувати обстановку для кордону Росії.

Нагадаємо, 4 вересня рейд над Україною здійснювали стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52H Stratofortress. Американські літаки супроводжували два винищувачі Су-27 Повітряних сил України.