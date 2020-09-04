Стратегічні бомбардувальники США кружляють біля Криму — новини України

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Стратегічні бомбардувальники США B-52H Stratofortress 4 вересня здійснюють рейд над Україною. Їх супроводжують два винищувачі Су-27 з Одеси.

B-52H Stratofortress сьогодні покинули британську військово-повітряну базу Фейрфорд і увійшли в повітряний простір України з боку Польщі. Пізніше літаки вийшли до узбережжя Азовського моря. Супроводжують американські «стратосферні фортеці» два Су-27 з Одеської та Житомирської областей, пише «Думская».

Бомбардувальники мають реєстраційні номери 61−0034 (Wise Guy) і 60−0044.

Літаки B-52H Stratofortress на дозвуковій швидкості на висотах до 15 км здатні нести різні види озброєння, зокрема й ядерне.

Нагадаємо, торік у червні Пентагон провів на авіабазі «Едвардс» Військово-повітряних сил США успішні випробування за участю стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress. Цей літак може бути мати на борту гіперзвукову зброю.