Кнопкодавство у Раді. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n143403-nardep-vid-opzj-golosuvav-za-koleg-pryvydiv-knopkodavstvo-pokazaly-na-video.html

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Кнопкодавство, яке обіцяв викорінити президент України Володимир Зеленський, активно процвітає у Верховній Раді попри кримінальну відповідальність.

Під час засідання Верховної Ради сьогодні, 4 вересня, депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Микола Скорик розставляв за колег картки народних депутатів. Про це повідомляє видання «Букви».

Нардеп тримав у руках стопку карток своїх колег та розкидував їх у слоти замість своїх відсутніх однофракційників. Скорик встиг розставити 13 карток до початку голосування.





Також під час голосування у Раді спрацювала картка нардепа від «ОПЗЖ» Наталії Королевської, яка була відсутня на засіданні. Її картку нібито переплутав зі своєю «слуга» Олександр Маріковський.

Наголосимо, що за неперсональне голосування в Україні діє кримінальна відповідальність. Кнопкодав повинен сплатити штраф від 3 тис. (51 тис. грн) до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн).

Відповідно до ст. 216 Кримінального процесуального кодексу, досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 11 лютого 2020 року було зафіксовано перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді, за яке винуватець повинен був понести кримінальне покарання. Першим «кримінальним» кнопкодавом став позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поля