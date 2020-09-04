Кнопкодавство в Раде. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n143403-nardep-ot-opzj-golosoval-za-kolleg-prizrakov-knopkodavstvo-pokazali-na-video.html

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Кнопкодавство, которое обещал искоренить президент Украины Владимир Зеленский, активно процветает в Верховной Раде несмотря на уголовную ответственность.

Во время заседания Верховной Рады сегодня, 4 сентября, депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик расставлял вместо коллег карточки нардепов. Об этом сообщает издание «Буквы».

Нардеп держал в руках стопку карточек своих коллег по фракции и разбрасывал их в слоты вместо отсутствующих. Скорик успел расставить 13 карточек до начала голосования.





Также во время голосования в Раде сработала карточка нардепа от «ОПЗЖ» Натальи Королевской, которая отсутствовала во время заседания. Ее карточку якобы перепутал со своей «слуга» Александр Мариковский.

Отметим, что за неперсональное голосование в Украине действует уголовная ответственность. Кнопкодав должен заплатить штраф от 3 тыс. (51 тыс. грн) до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн).

В соответствии со ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее мы сообщали, что 11 февраля 2020 года был зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде, за которое виновник должен был понести уголовное наказание. Первым «криминальным» кнопкодавом стал внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк