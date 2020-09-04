Стратегические бомбардировщики США кружат возле Крыма

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Стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress 4 сентября совершают рейд над Украиной. Их сопровождают два истребителя Су-27 из Одессы.

B-52H Stratofortress сегодня покинули британскую военно-воздушную базу Фэйрфорд и вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши. Позже самолеты вышли к побережью Азовского моря. Сопровождают американские «стратосферные крепости» два Су-27 из Одесской и Житомирской областей, пишет «Думская».

Бомбардировщики имеют регистрационные номера 61−0034 (Wise Guy) и 60−0044.

Самолеты B-52H Stratofortress на дозвуковой скорости на высотах до 15 км способны нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

Напомним, в июне 2019 года Пентагон провел на авиабазе «Эдвардс» Военно-воздушных сил США успешные испытания с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Этот самолет может быть иметь на борту гиперзвуковую оружие.