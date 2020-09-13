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Пограничники взяли под усиленную охрану границу с Беларусью. Фото: ДПСУ

Пограничники взяли под усиленную охрану границу с Беларусью — задействована авиация и спецсредства (ВИДЕО)

13 сен 2020, 12:25
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Государственная пограничная служба Украины усиленно охраняет украинско-белорусскую границу.

По состоянию на воскресенье, 13 сентября, ситуация на границе остается контролируемой и стабильной. Пограничники хотят исключить провокации или нестандартные ситуации. Также силовики хотят не допустить незаконное пересечение границы группами лиц. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Для контроля участков границы задействовали автомобили и авиацию. Кроме того, продолжается патрулирование со служебными собаками. Также ведется наблюдение с технических постов. В ГПСУ добавили, что увеличили количество пограничных нарядов.

Как известно, протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тыс. км, он проходит в пределах пяти областей.


Напомним, 21 сентября Украина усилила охрану границы из-за протестов в Беларуси. В пограничной службе заверили, что у Украины достаточно сил и средств, чтобы не допустить каких-либо провокаций на границе.

Источник: Ракурс


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