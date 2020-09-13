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Ракурс
Колонны бронетехники и автозаков перебросили в Минск. Фото: ONLINER.BY

Колонны бронетехники и автозаков перебросили в Минск перед началом акций протеста (ВИДЕО)

13 сен 2020, 11:54
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Масштабная акция протеста под названием «Марш Героев» пройдет в Беларуси в воскресенье, 13 сентября.

Перед началом митинга в Минск начали стягивать военную технику и автозаки. В YouTube появились видео, на котором колонна из военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой движется по проспекту Независимости.

Как известно, в Беларуси с 9 сентября продолжаются акции протеста. Оппозиционеры считают, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы. В минувшее воскресенье протестующие снова приходили к резиденции президента Александра Лукашенко, которую охраняли военные БТР и силовики.

13 сентября в Минске пройдет Марш героев в поддержку арестованных оппозиционеров. Лидер оппозиционных сил Светлана Тихановская призвала белорусов поддержать шестерых лидеров оппозиции, которых либо задержали, либо насильно вывезли из Беларуси.


Напомним, 12 сентября в Минске состоялся Марш женщин. Во время митинга участниц акций протеста окружили силовики в балаклавах и начали задерживать.

Источник: Ракурс


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