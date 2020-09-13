В пожаре в Киеве погиб человек. Фото: vgorode.ua

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Пожар в Киеве устроила психически больная женщина.

Возгорание произошло в Деснянском районе столицы. Спасатели получили информацию о происшествии в 3.05. Пожар возник в квартире на первом этаже, в которой проживала психически больная женщина. Оказалось, что она не впервые поджигает собственное жилье. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После возгорания лестничную клетку окутало дымом. Пожарные успели спасти 33 человек, среди них — четыре ребенка. Пожар ликвидировали в 4.16.

На четвертом этаже спасатели обнаружили 75-летнюю женщину, которая находилась в тяжелом состоянии. Пенсионерка скончалась, не приходя в сознание.

Напомним, 8 сентября в городе Лиман Донецкой области горела Свято-Петропавловская церковь. Этот храм один из старейших храмов Горловской и Славянской епархии УПЦ Московского патриархата.