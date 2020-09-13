У пожежі в Києві загинула людина. Фото: vgorode.ua

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Пожежу в Києві влаштувала психічно хвора жінка.

Загоряння сталося у Деснянському районі столиці. Рятувальники отримали інформацію про надзвичайну подію о 3.05. Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі, у якій проживала психічно хвора людина. Виявилося, що вона не вперше підпалює власне житло. Про це 13 вересня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Після загоряння сходову клітину окутало димом. Вогнеборці встигли врятувати 33 осіб, серед них — четверо дітей. Пожежу ліквідували о 4.16.

На четвертому поверсі рятувальники виявили 75-річну жінку, яка перебувала у важкому стані. Пенсіонерка померла, не приходячи до тями.

Нагадаємо, 8 вересня у місті Лиман Донецької області горіла Свято-Петропавлівська церква. Цей храм один із найстаріших храмів Горлівської і Слов’янської єпархії УПЦ Московського патріархату.