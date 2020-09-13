Коронавірус в Києві. Карта: Віталій Кличко у Фейсбук

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Коронавірусом у Києві за минулу добу, 12 вересня, інфікувалися 310 осіб.

Захворіли вчора 166 жінок віком від 18 до 82 років та 118 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв. Також серед хворих 15 дівчаток від одного року до 16 та 11 хлопчиків від двох до 16 років. Крім того, заразилися COVID-19 два десятки медичних працівників. Про це 13 вересня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Найбільше хворих виявили у Деснянському районі —70 заражених. У Дарницькому та Дніпровському районі зафіксовано 54 та 36 випадків.

Лікарі вирішили госпіталізували 52 пацієнтів, а інші перебувають на самоізоляції. Троє хворих вчора померли, а загалом в столиці жертвами COVID-19 стали 269 осіб. Одужали 13 серпня 14 хворих, а подолати коронавірус зуміли 5 тис. 281 особа. З початку епідемії захворіли 17 тис. 261 киянин.

Нагадаємо, за 12 вересня в Україні коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 2 тис. 476 осіб. Від хвороби померло 30 осіб, а побороти коронавірус змогли 547 пацієнтів.