Куріння вейпу. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n143759-kurinnya-veypu-vplyvaie-na-rozvytok-raku-grudey-vcheni.html

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Шкідливість електронних сигарет підтвердили американські науковці.

Куріння вейпу може вплинути на розвиток раку молочної залози. Пари від електронних сигарет створюють сприятливе для пухлин середовище. Такого висновку дійшли американські науковці після проведення дослідження, повідомляє Daily Mail.

Науковці провели досліди на мишах. Одну групу гризунів тримали на свіжому повітрі, а іншу — в приміщенні з парами від електронних сигарет. Згодом у них ввели уколи з клітинами раку грудей. Виявилося, що злоякісні пухлини у мишей, які дихали парами вейпу, росли вдвічі швидше. Крім того, у них виявився високий ризик розвитку метастазів.

Раніше науковці встановили, що вейп не можна вважати безпечною альтернативою курінню, оскільки електронні сигарети теж впливають на серцево-судинну систему.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ініціював зміни до законодавства, яке впорядковує обіг електронних сигарет. В уряді хочуть прирівняти електронні сигарети до тютюнових виробів.