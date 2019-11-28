Кинути курити легко: вчені знайшли в мозку клітини, що викликають огиду до нікотину. Фото: popmech.ru

https://racurs.ua/ua/n130083-kynuty-palyty-legko-vcheni-znayshly-v-mozku-klityny-scho-vyklykaut-ogydu-do-nikotynu.html

Ракурс

Кинути курити тепер стане набагато легше. У залежних від нікотину людей з’явилася надія, що незабаром будуть створені ефективні ліки, які допоможуть відмовитися від цигарок назавжди. Це стало можливим завдяки канадським вченим із університету в Торонто, які виявили у мозку нейрони, що викликають відразу до нікотину.

Піддослідними вчених стали лабораторні миші, у яких були відсутні нікотинові рецептори. Миші абсолютно не реагували на нікотин, повідомляє EurekAlert.

Вчені стали штучно вводити нікотинові рецептори мишам у різні групи нейтронів головного мозку, не забуваючи спостерігати за реакцією піддослідних тварин. Методом численних спроб вченим все ж таки вдалося визначити клітини мозку, які відповідають за негативні відчуття в організмі залежної людини за відсутності нікотину.

На думку вчених, це відкриття допоможе розробити ефективний метод лікування курців, які хочуть відмовитися від згубної звички.

Як раніше писав «Ракурс», вчені встановили, що електронні сигарети є причиною пошкодження стовбурових клітин головного мозку.