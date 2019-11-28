Бросить курить легко: ученые нашли в мозгу клетки, вызывающие отвращение к никотину. Фото: popmech.ru

https://racurs.ua/n130083-brosit-kurit-legko-uchenye-nashli-v-mozgu-kletki-vyzyvauschie-otvraschenie-k-nikotinu.html

Ракурс

Бросить курить теперь станет гораздо легче. У зависимых от никотина людей появилась надежда, что вскоре будет создано эффективное лекарство, которое поможет отказаться от сигарет навсегда. Это стало возможным благодаря канадским ученым из университета в Торонто, которые обнаружили в мозге нейроны, вызывающие отвращение к никотину.

Подопытными ученых были лабораторные мыши, у которых отсутствовали никотиновые рецепторы. Мыши совершенно не реагировали на никотин, сообщает EurekAlert.

Учены стали искусственно вводить никотиновые рецепторы мышам в различные группы нейтронов головного мозга, не забывая наблюдать за реакцией подопытных животных. Методом многочисленных проб ученым все же удалось определить клетки мозга, которые отвечают за негативные ощущения в организме зависимого человека при отсутствии никотина.

По мнению ученых, данное открытие поможет разработать эффективный метод лечения курильщиков, которые хотят отказаться от пагубной привычки.

Как ранее писал «Ракурс», ученые установили, что электронные сигареты являются причиной повреждения стволовых клеток головного мозга.