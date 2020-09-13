Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

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Коронавірус в Україні не відступає та продовжує підкошувати громадян.

12 вересня COVID-19 виявили у 2 тис. 476 осіб. За минулу добу від хвороби померло 30 осіб, а побороти коронавірус змогли 547 пацієнтів. Медики фіксували 2 тис. 379 підозр на інфікування небезпечним вірусом. Про це 13 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

З початку епідемії коронавірус підхопили 154 тис. 335 осіб, померли 3 тис. 178 осіб. Видужали 68 тис. 893 осіб, а наразі хворіють 82 тис. 264 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу 13 вересня фіксували у таких регіонах:

Київ — 310 нових інфікованих;

Тернопільська область — 225 нових випадків;

Харківська область — 180 випадків;

Львівська область — 140 нових хворих;

Івано-Франківська область — 132 інфікованих;

Хмельницька область — 119 заражених.

Найменше випадків COVID-19 за минулу добу виявили у Кіровоградській та Миколаївській області — 12 та 24 випадки відповідно.

Нагадаємо, 11 вересня в Україні зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за добу — померли 72 хворих. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що це найбільший показник за весь час епідемії.