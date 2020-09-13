США стурбовані заходом військових кораблів Росії у порти Кіпра

Російські військові кораблі. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n143757-ssha-sturbovani-zahodom-viyskovyh-korabliv-rosiyi-u-porty-kipra.html

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Російські військові кораблі в портах Кіпру викликали занепокоєння Сполучених Штатів Америки.

У Вашингтоні вважають, що російський флот не виконує гуманітарні місії в Сирії, як про це заявляє Москва. США попросили владу Кіпру врахувати їхню заклопотаність. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео під час розмови із президентом Кіпру Нікосом Анастасіадисом, повідомляється на веб-сторінці Держдепу.

Я висловив стурбованість США у зв’язку з діяльністю Росії з відмивання грошей та її регулярними заходами в кіпрські порти. Ми знаємо, що всі російські військові кораблі, які зупиняються в кіпрських портах, виконують не гуманітарні місії в Сирії, і ми попросили Кіпр і його президента враховувати нашу стурбованість, — заявив Помпео.



Як відомо, Кіпр та Сполучені Штати підписали меморандум про створення Центру безпеки на землі, у відкритому морі та портах. Цей центр побудують на Кіпрі за кошти американських платників податків.

Нагадаємо, польоти американських бомбардувальників над територією України обурили Москву. У Росії заявили, що спільний політ українських винищувачів Су-27 і МіГ-29 з бомбардувальниками В-52Н ВПС Збройних сил США не сприяють розрядці напруженості в регіоні.