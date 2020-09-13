Безпечне місто для чорношкірих побудують у США. Фото: Getty Images

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Нове місто, безпечне для чорношкірих, з’явиться у Сполучених Штатах Америки.

Населений пункт побудують неподалік від Атланти. У сільському окрузі Вілкінсон, штат Джорджія, 19 сімей чорношкірих купили землі для заснування міста. За задумом авторів ідеї, нове місто називатиметься Freedom Georgia. Про це повідомляє CNN.

Засновники вже купили 97 акрів в 130 милях на південь від Атланти. У місті матимуть право жити не лише чорношкірі, але воно буде безпечним для афроамериканців.

Як відомо, у Сполучених Штатах Америки тривають протести, які охопили десятки міст. Учасники мітингів виступають проти систематичного пригнічення чорношкірих американців, борються проти жорстокості та свавілля поліції. Частенько ці протести переростають у погроми та мародерство.

Протести поновилися після вбивства у штаті Атланта афроамериканця Рейшарда Брукса. Чоловік направив на правоохоронців електрошокер, після цього його застрелили. Умісті почалися протести, глава поліції подав у відставку.

Нагадаємо, в Японії з’явився незвичний бетонний туалет, який нагадує лабіринт. Будівля з’явилася у парку Ебісу, який розташований у районі Шібуя у Токіо. Вона виконана у стилі примітивної японської хатини, яка у древній Японії використовувалася у якості туалету.