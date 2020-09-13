Безопасный город для чернокожих построят в США. Фото: Getty Images

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Новый город, безопасный для чернокожих, появится в Соединенных Штатах Америки.

Населенный пункт построят неподалеку от Атланты. В сельском округе Уилкинсон, штат Джорджия, 19 семей чернокожих купили земли для основания города. По замыслу авторов идеи, новый город будет называться Freedom Georgia. Об этом сообщает CNN.

Основатели уже купили 97 акров в 130 милях к югу от Атланты. В городе будут иметь право жить не только чернокожие, но он будет безопасным для афроамериканцев.

Как известно, в Соединенных Штатах Америки продолжаются протесты, которые охватили десятки городов. Участники митингов выступают против систематического угнетения чернокожих американцев, борются против жестокости и произвола полиции. Зачастую эти протесты перерастают в погромы и мародерство.

Протесты возобновились после убийства в штате Атланта афроамериканца Рейшарда Брукса. Мужчина направил на правоохранителей электрошокер, после этого его застрелили. В городе начались протесты, глава полиции подал в отставку.

Напомним, в Японии появился необычный бетонный туалет, который напоминает лабиринт. Здание появилось в парке Эбису, который расположен в районе Шибуя в Токио. Оно выполнено в стиле примитивной японской хижины, которая в древней Японии использовалась в качестве туалета.