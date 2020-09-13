США обеспокоены заходом военных кораблей России в порты Кипра

Российские военные корабли. Фото: rt.com

https://racurs.ua/n143757-ssha-obespokoeny-zahodom-voennyh-korabley-rossii-v-porty-kipra.html

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Российские военные корабли в портах Кипра вызвали беспокойство Соединенных Штатов Америки.

В Вашингтоне считают, что российский флот не выполняет гуманитарные миссии в Сирии, как об этом заявляет Москва. США попросили власти Кипра учесть их беспокойство. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время разговора с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, сообщается на веб-странице Госдепа.

Я выразил обеспокоенность США в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в кипрские порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, не выполняют гуманитарные миссии в Сирии, и мы попросили Кипр и его президента учитывать нашу обеспокоенность, — заявил Помпео.



Как известно, Кипр и Соединенные Штаты подписали меморандум о создании Центра безопасности на земле, в открытом море и портах. Этот центр построят на Кипре за средства американских налогоплательщиков.

Напомним, полеты американских бомбардировщиков над территорией Украины возмутили Москву. В России заявили, что совместный полет украинских истребителей Су-27 и Миг-29 с бомбардировщиками В-52Н ВВС Вооруженных сил США не способствуют разрядке напряженности в регионе.