Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Коронавирус в Украине не отступает и продолжает подкашивать граждан.

12 сентября COVID-19 обнаружили у 2 тыс. 476 человек. За минувшие сутки от болезни умерли 30 человек, а побороть коронавирус смогли 547 пациентов. Медики фиксировали 2 тыс. 379 подозрений на инфицирование опасным вирусом. Об этом 13 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

С начала эпидемии коронавирус подхватили 154 тыс. 335 человек, умерли 3 тыс. 178 человек. Выздоровели 68 тыс. 893 человека, а сейчас болеют 82 тыс. 264 человек.

Больше всего случаев коронавируса 13 сентября фиксировали в таких регионах:

Киев — 310 новых инфицированных;

Тернопольская область — 225 новых случаев;

Харьковская область — 180 случаев;

Львовская область — 140 новых больных;

Ивано-Франковская область — 132 инфицированных;

Хмельницкая область — 119 зараженных.

Меньше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки обнаружили в Кировоградской и Николаевской области — 12 и 24 случая соответственно.

Напомним, 11 сентября в Украине зафиксировали рекорд смертности от коронавируса за сутки — умерли 72 больных. В Министерстве здравоохранения заявили, что это самый большой показатель за все время эпидемии.