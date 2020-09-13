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Ракурс
Курение вейпа. Фото: zaxid.net

Курение вейпа влияет на развитие рака груди — ученые

13 сен 2020, 10:21
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Вредность электронных сигарет подтвердили американские ученые.

Курение вейпа может повлиять на развитие рака молочной железы. Пары от электронных сигарет создают благоприятную для опухолей среду. К такому выводу пришли американские ученые после проведения исследования, сообщает Daily Mail.

Ученые провели опыты на мышах. Одну группу грызунов держали на свежем воздухе, а другую — в помещении с парами от электронных сигарет. Впоследствии у них ввели уколы с клетками рака груди. Оказалось, что злокачественные опухоли у мышей, которые дышали парами вейпа, росли в два раза быстрее. Кроме того, у них оказался высокий риск развития метастазов.


Ранее ученые установили, что вейп нельзя считать безопасной альтернативой курению, поскольку электронные сигареты тоже влияют на сердечно-сосудистую систему.

Напомним, Кабинет министров Украины инициировал изменения в законодательство, которое упорядочивает оборот электронных сигарет. В правительстве хотят приравнять электронные сигареты к табачным изделиям.


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