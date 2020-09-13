Коронавирус в Киеве. Карта: Виталий Кличко в Фейсбук

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Ракурс

Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки, 12 сентября, инфицировались 310 человек.

Заболели вчера 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. Также среди больных 15 девочек от одного года до 16 и 11 мальчиков от двух до 16 лет. Кроме того, заразились COVID-19 два десятка медицинских работников. Об этом 13 сентября сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего больных обнаружили в Деснянском районе -70 зараженных. В Дарницком и Днепровском районе зафиксировано 54 и 36 случаев.

Врачи решили госпитализировали 52 пациентов, а остальные находятся на самоизоляции. Трое больных вчера умерли, а всего в столице жертвами COVID-19 стали 269 человек. Выздоровели 13 августа 14 больных, а преодолеть коронавирус сумели 5 тыс. 281 человек. С начала эпидемии заболели 17 тыс. 261 киевлянин.

Напомним, за 12 сентября в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 2 тыс. 476 человек. От болезни умерло 30 человек, а побороть коронавирус смогли 547 пациентов.