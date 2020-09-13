Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Колони бронетехніки та автозаків перекинули в Мінськ. Фото: ONLINER.BY

Колони бронетехніки та автозаків перекинули в Мінськ перед початком акцій протесту (ВІДЕО)

13 вер 2020, 11:54
999

Масштабна акція протесту під назвою «Марш героїв» пройде у Білорусі у неділю, 13 вересня.

Перед початком мітингу в Мінськ почали стягувати військову техніку та автозаки. В YouTube з’явилися відео, на якому колона з військової техніки, автозаків та машин з колючим дротом рухається проспектом Незалежності.

Як відомо, у Білорусі з 9 вересня тривають акції протесту. Опозиціонери вважають, що президентські вибори в Білорусі були сфальсифіковані. Минулої неділі протестувальники знову приходили до резиденції президента Олександра Лукашенка, яку охороняли військові БТР та силовики.

13 вересня у Мінську пройде Марш героїв на підтримку заарештованих опозиціонерів. Лідер опозиційних сил Світлана Тихановська закликала білорусів підтримати шістьох лідерів опозиції, яких або затримали, або насильно вивезли з Білорусі.


Нагадаємо, 12 вересня в Мінську відбувся Марш жінок. Під час мітингу учасниць акцій протесту оточили силовики у балаклавах та почали затримувати.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿