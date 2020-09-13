Колони бронетехніки та автозаків перекинули в Мінськ. Фото: ONLINER.BY

https://racurs.ua/ua/n143762-kolony-bronetehniky-ta-avtozakiv-perekynuly-v-minsk-pered-pochatkom-akciy-protestu-video.html

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Масштабна акція протесту під назвою «Марш героїв» пройде у Білорусі у неділю, 13 вересня.

Перед початком мітингу в Мінськ почали стягувати військову техніку та автозаки. В YouTube з’явилися відео, на якому колона з військової техніки, автозаків та машин з колючим дротом рухається проспектом Незалежності.

Як відомо, у Білорусі з 9 вересня тривають акції протесту. Опозиціонери вважають, що президентські вибори в Білорусі були сфальсифіковані. Минулої неділі протестувальники знову приходили до резиденції президента Олександра Лукашенка, яку охороняли військові БТР та силовики.

13 вересня у Мінську пройде Марш героїв на підтримку заарештованих опозиціонерів. Лідер опозиційних сил Світлана Тихановська закликала білорусів підтримати шістьох лідерів опозиції, яких або затримали, або насильно вивезли з Білорусі.

Нагадаємо, 12 вересня в Мінську відбувся Марш жінок. Під час мітингу учасниць акцій протесту оточили силовики у балаклавах та почали затримувати.