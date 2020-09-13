Прикордонники взяли під посилену охорону кордон із Білоруссю. Фото: ДПСУ

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Державна прикордонна служба України посилено охороняє українсько-білоруський кордон.

Станом на неділю, 13 вересня, ситуація на державному кордоні залишається контрольованою та стабільною. Прикордонники хочуть унеможливити провокації чи нестандартні ситуації. Також силовики хочуть не допустити незаконний перетин кордону групами осіб. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Для контролю ділянок кордону задіяли автомобілі та авіацію. Крім того, триває патрулювання з службовими собаками. Також ведеться спостереження з технічних постів. У ДПСУ додали, що збільшили кількість прикордонних нарядів.

Як відомо, протяжність ділянки українсько-білоруського кордону складає більше 1 тис. км, він проходить в межах п’яти областей.

Нагадаємо, 21 вересня Україна посилила охорону державного кордону через протести в Білорусі. У Прикордонній службі запевнили, що в України достатньо сил і засобів, щоб не допустити будь-яких провокацій на кордоні.