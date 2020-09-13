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Російський літак Ту-142. Фото: YouTube
Британські винищувачі перехопили російські літаки біля берегів Шотландіїhttps://racurs.ua/ua/n143764-brytanski-vynyschuvachi-perehopyly-rosiyski-litaky-bilya-beregiv-shotlandiyi.htmlРакурс
Винищувачі Військово-повітряних сил Великої Британії були підняті по тривозі через російські літаки.
Британські винищувачі перехопили два російські літаки біля берегів Шотландії. Літаки піднялися у небо, коли російські Ту-142 увійшли в контрольовану Сполученим Королівством зону міжнародного повітряного простору. Про це 13 вересня повідомляє Independent.
Представник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що Ту-142 ідентифікували як літаки морської розвідки і протичовнової оборони.
Нагадаємо, Москва обурилася через польоти літаків США над Україною. У російському Міноборони заявили, що спільні україно-американські польоти не сприяють розрядці напруженості в регіоні.
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