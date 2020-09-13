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Російський літак Ту-142. Фото: YouTube

Британські винищувачі перехопили російські літаки біля берегів Шотландії

13 вер 2020, 12:54
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Винищувачі Військово-повітряних сил Великої Британії були підняті по тривозі через російські літаки.

Британські винищувачі перехопили два російські літаки біля берегів Шотландії. Літаки піднялися у небо, коли російські Ту-142 увійшли в контрольовану Сполученим Королівством зону міжнародного повітряного простору. Про це 13 вересня повідомляє Independent.


Представник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що Ту-142 ідентифікували як літаки морської розвідки і протичовнової оборони.

Нагадаємо, Москва обурилася через польоти літаків США над Україною. У російському Міноборони заявили, що спільні україно-американські польоти не сприяють розрядці напруженості в регіоні.


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