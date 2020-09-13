Коронавірус в Україні. Фото: НГУ

https://racurs.ua/ua/n143765-poslabyty-karantyn-cherez-pandemiu-covid-19-ne-gotovi-19-oblastey-tablycya.html

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Київ та ще 19 областей України не можуть послаблювати карантин через пандемію коронавірусу.

У цих регіонах завищені показники епідемічної ситуації. Наприклад, у Києві перевищений показник захворюваності на 100 тис. населення. Показник столиці понад 140, тоді як має бути менше ніж 40. Про це 13 вересня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві зазначають, що карантин не можуть послабити у Київській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черкаській, Чернівецькій, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській та Харківській областях.

Нагадаємо, 10 вересня в Україні оновили перелік карантинних зон, запроваджений у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у відповідних містах та регіонах. До «помаранчевої» зони потрапив Київ, а до «червоної» —Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.