Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Беларуси продолжаются акции протеста, фото: «Наша нива»

Баррикады в Минске начали возводить протестующие — СМИ (ВИДЕО)

13 сен 2020, 20:07
999

Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются.

Участники протестов в Минске сегодня, 13 сентября, начали возводить баррикады, сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что митингующие приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и строят баррикады на проезжей части.

Также о строительстве баррикад на этой улице сообщил Telegram канал Nexta.

Отмечается, что баррикады начинают строить возле торгово-развлекательного центра Plazzo.

В Бресте силовики применили против митингующих водомет. В соцсетях появилось соответствующее видео.

В МВД Беларуси сообщают о задержании сегодня в Минске более 400 человек. Также в ведомстве завили, что один из их сотрудников выстрелил в воздух из помпового ружья, когда митингующие пытались отбить своих соратников, которых задерживала милиция.

В то же время применение силовиками свето-шумовых гранат, информация о котором начала появляться в соцсетях, в ведомстве опровергают.


Напомним, в Минске сегодня начался Марш героев в поддержку задержанных оппозиционеров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров