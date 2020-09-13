В Беларуси продолжаются акции протеста, фото: «Наша нива»

https://racurs.ua/n143775-barrikady-v-minske-nachali-vozvodit-protestuuschie-smi-video.html

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются.

Участники протестов в Минске сегодня, 13 сентября, начали возводить баррикады, сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что митингующие приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и строят баррикады на проезжей части.

Также о строительстве баррикад на этой улице сообщил Telegram канал Nexta.

Отмечается, что баррикады начинают строить возле торгово-развлекательного центра Plazzo.

В Бресте силовики применили против митингующих водомет. В соцсетях появилось соответствующее видео.

В МВД Беларуси сообщают о задержании сегодня в Минске более 400 человек. Также в ведомстве завили, что один из их сотрудников выстрелил в воздух из помпового ружья, когда митингующие пытались отбить своих соратников, которых задерживала милиция.

В то же время применение силовиками свето-шумовых гранат, информация о котором начала появляться в соцсетях, в ведомстве опровергают.

Напомним, в Минске сегодня начался Марш героев в поддержку задержанных оппозиционеров.