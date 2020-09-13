На взятке разоблачили помощника депутата из «Слуги народа», фото: mashvisor.com

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НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа».

Инцидент произошел несколько дней назад. Помощника нардепа до сих пор не задержали, однако ему объявили подозрение, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Юрченко является главой подкомитета Верховной Рады по вопросам обращения с бытовыми отходами парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. По информации источников издания, НАБУ проводило спецоперацию, в рамках которой отслеживали действия нескольких членов комитета.

В то же время в Офисе генпрокурора в комментарии изданию заявили, что это «информация провокационного характера», а ведомство соответствующие материалы не получало.

Сообщение о подозрении народным депутатам Украины готовит Генеральный прокурор, а не НАБУ, — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

О разоблачении на взятке помощника Юрченко заявил также народный депутат Гео Лерос, исключенный недавно из состава «Слуги народа» после критики им деятельности президента Владимира Зеленского.

Лерос в своем Фейсбуке сегодня, 13 сентября, заявил, что разоблачение на взятке помощника Юрченко произошло два дня назад. По его словам, тот взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долл., которые якобы предназначались Юрченко за связанный с бытовыми отходами законопроект.

Зеленскому стало известно об этом в тот же день, но в его команде взяточников ловить нельзя, поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы «порешать» это дело и, как всегда, в его офисе работает «режим тишины» относительно коррупции, — заверил Лерос.

По его словам, соответствующих лиц правоохранители «вели» с сентября.

Дело даже не в Юрченко, в этой истории зафиксирован целый ряд депутатов фракции «Слуга народа», поэтому им важно спрятать Юрченко, иначе по цепочке размотают минимум до Ермака, — подчеркнул нардеп.

Напомним, Лероса из состава фракции «Слуга народа» исключили 1 сентября.