Зеленский отреагировал на обвинения Лероса

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Ракурс

Владимир Зеленский 2 сентября впервые публично отреагировал на обвинения, озвученные нардепом Гео Леросом вчера за трибуной Верховной Рады. Напомним, экс-«слуга» утверждает, что из парламентской фракции «Слуга народа» его исключили по личному указанию главы государства.

У меня нет никаких приказов. У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, с какой они партии. Я достаточно ответил? — заявил Зеленский сегодня журналистам во время визита в Харьковскую область.

Напомним, 1 сентября Гео Лерос резко раскритиковал Зеленского, который, по его мнению, руками главы Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова взял под контроль коррупционные схемы и потоки, а также «слился» со старой системой и допустил возвращение кланов Януковича.

После этого заявления фракция Зеленского в Раде начала сбор подписей за исключение Лероса из состава парламентской «Слуги народа». Вечером 1 сентября Лерос сообщил, что его исключили из фракции, а руководство фракции заставляло депутатов подписывать соответствующее постановление. Глава фракции Давид Арахамия опроверг существование указания от Зеленского избавиться от Лероса.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в конце августа в Киеве подожгли автомобиль Лероса.