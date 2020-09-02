Причину исключения Лероса из фракции назвал Арахамия

https://racurs.ua/n143291-prichinu-isklucheniya-lerosa-iz-frakcii-nazval-arahamiya.html

Ракурс

Гео Лерос накануне был исключен из фракции «Слуга народа». Причину исключении народного депутата из президентской фракции в Верховной Раде назвал глава «слуг» Давид Арахамия. Депутат отрицает причастность главы государства Владимира Зеленского к решению «слуг» избавиться от Лероса.

Нет, это неправда (о том, что был звонок президента — ред.)… У него был конфликт с главой Офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально, — сказал Арахамия журналистам в стенах парламента 2 сентября, пишет «РБК-Украина».

По его словам, за последние полгода «слуга» Лерос делал заявления, однако фракция в его действия не вмешивалась.

Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента… Говоришь, что президент не нравится, критикуешь его программу, действия… Это нормальный процесс, когда человек скажет: «Мне не нравится здесь находиться — в партии президента — я пойду в другую партию», — отметил нардеп.

Арахамия подчеркнул, что Лерос прошел в Раду по списку политсилы «Слуга народа», поэтому в случае самостоятельного написания заявления о выходе из фракции он бы потерял мандат.

Мы ему фактически помогли не потерять мандат… Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить… Уже полгода его статистика голосований 15% от голосований фракции, — резюмировал Арахамия.

Напомним, 1 сентября Гео Лерос за трибуной Рады раскритиковал Владимира Зеленского, который, по его мнению, руками главы Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова контролирует коррупционные схемы и потоки, а также «слился» со старой системой и допустил возвращение кланов Януковича.

После этого заявления фракция Зеленского в Раде начала сбор подписей за исключение Лероса из состава парламентской «Слуги народа». Вечером 1 сентября Лерос сообщил, что его исключили из фракции.

Ранее «Ракурс» писал, что в конце августа в Киеве подожгли автомобиль экс-«слуги».