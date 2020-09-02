Зеленський відреагував на обвинувачення Лероса — новини політики

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Ракурс

Володимир Зеленський 2 вересня вперше публічно відреагував на обвинувачення, які нардеп Гео Лерос озвучив вчора за трибуною Верховної Ради. Нагадаємо, екс-«слуга» стверджує, що з парламентської фракції «Слуга народу» його виключили за особистою вказівкою глави держави.

В мене немає ніяких наказів. В мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені однаково, з якої вони партії. Я достатньо відповів? — заявив Зеленський сьогодні журналістам під час візиту на Харківщину.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лерос різко розкритикував Зеленського, який, на його думку, руками глави Офісу президента Андрія Єрмака та очільника СБУ Івана Баканова взяв під контроль корупційні схеми та потоки, а також «злився» зі старою системою і допустив повернення кланів Януковича.

Після цієї заяви фракція Зеленського у Раді почала збирати підписи за виключення Лероса зі складу парламентської «Слуги народу». Ввечері 1 вересня Лерос повідомив, що його виключили з фракції, а депутатів керівництво фракції змушувало підписувати відповідну постанову. Очільник фракції Давид Арахамія заперечив існування вказівки від Зеленського позбутися Лероса.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що наприкінці серпня в Києві підпалили автомобіль Лероса.