Лукашенко прибыл на «ковер» к «старшему брату» сказать Путину, что «друг познается в беде», фото — Карточный домик

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Ракурс

Александр Лукашенко прибыл в Сочи на тайные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В начале встречи лидеры немного поговорили на камеры. Лукашенко заявил, что «с улыбкой» следит за тем, что происходит в стране. Он также поблагодарил Путина и «других причастных» за поддержку.

Заявление транслировали российские телеканалы. Лукашенко сказал, что в Беларуси «мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками».

У нас в субботу марш женщин и девушек, в воскресенье — общий марш. В субботу и воскресенье. В обычные дни страна живет обычной жизнью. Главное, и я это постоянно говорю, не переходить границу, — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что есть определенные «красные линии», которые нельзя переходить, и пока их никто не нарушал.

Эта бодяга туда-сюда шатается, — красноречиво объяснил президент и пообещал Путину впоследствии подробно рассказать о том, что происходит в его стране, поскольку «все на самом деле не так, как преподносят СМИ».

По его словам, необходимо извлечь уроки из пережитого. Он также отметил, что последние события показали, что Беларуси «надо теснее держаться за «старшего брата» и «сотрудничать по всем вопросам».

Это нам урок — не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, и в рамках СНГ. Вы поступили очень порядочно, по-человечески, спасибо всем, кто поддержал нас в это поствыборное время. Друг познается в беде, я искренне говорю, — Лукашенко поблагодарил россиян и Путину за поддержку.

Президент Беларуси также поблагодарил Путина за то, что Россия поставила вакцины от коронавируса прежде всего его государству.

Знаем о предложении начать работу по конституции Белоруссии, считаю это логичным и своевременным, — кратко ответил Путин.



Сегодня президент Беларуси прилетел из Минска в Сочи на встречу с президентом России. Переговоры в формате «один на один» будут проходить за закрытыми дверями. Лидеры встречаются на фоне протестов в Беларуси.

Лукашенко впервые отправился в зарубежную поездку после президентских выборов 9 августа, против официальных итогов которых в Беларуси уже более месяца продолжаются массовые акции протеста. Путин принимает его в своей резиденции, куда журналисты не допущены, а пресс-конференции по ее итогам не будет.